إثيوبيا تجري عملية تعديل السفراء العاملين في الخارج

24 مايو 2018 | صحيفة السودان

أديس أبابا – أجرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، عملية تعديل السفراء العاملين في السفارات الإثيوبية في الخارج لأسباب مختلفة، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه بناء على ذلك تم إرسال السفير أمين عبدالقادر من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية إلى الجزائر ليحل محل السفير سلمون أببي الذي انتقل إلى نيجيريا من الجزائر.

وأرسل السفير جروم أباي، إلى بروكسل ودول البلطيق ودول البنلوكس من موسكو بوروسيا، ووفقاً لما ذكره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية تم استدعاء السفير وبشت دمسي القنصل العام في جدة إلى وزارة الشؤون الخارجية وفقا لمكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وكالات

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