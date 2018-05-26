معمل “استاك” القومي يعتزم فحص الأغذية والخضروات على نسبة المبيدات والسميات

26 مايو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – كشف المعمل القومي (استاك) عن اتجاهه لإجراء مسح للأغذية والخضروات المتداولة في الأسواق بالتنسيق مع إدارة صحة البيئة للتأكد من نسبة المبيدات والسميات والبكتريا ومطابقتها للمواصفات .

وأعلن المعمل عن وضع السياسة القومية للمعامل في السودان والبدء في إنفاذها، مؤكدا مقدرته على تشخيص الأمراض الوبائية كالحمى الصفراء والإسهالات المائية وحمى الصنك والفيروسات النزفية بأحدث الأجهزة والمعدات.

وقال مدير المعمل القومي د. عبدالله عبد الكريم في تصريحات صحفية إن المعمل مؤهل بكوادر من الخبراء والاختصاصيين وأشار إلى توفير المحاليل الخاصة بإجراء الفحوصات بصورة مستمرة، لافتا إلى حدوث تطور في الأصباغ لإيجاد نتائج أكثر دقة. وأوضح أن المعمل يقدم خدمات يومية للمواطنين تتمثل في إجراء فحص التهاب الكبد الوبائي والزهري للأجانب والمسافرين إلى جانب فحوصات لمرضى الفشل الكلوي وتجرى لهذه الفئة بصورة دورية كل ثلاثة شهور بمقابل زهيد تمشيا مع سياسة الدولة لدعم مرضى الفشل الكلوي و من الفحوصات التي أدخلت حديثا تشخيص سرطانات الدم بإجراء فحص للحمض النووي كما تستخدم ذات التقنية لتشخيص مرض السل الذي يصعب تشخيصه باستخدام الفحص المجهري.

سونا

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