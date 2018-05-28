أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتوجه إلى الكويت اليوم الإثنين

28 مايو 2018 | صحيفة السودان

يقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين 28 مايو بزيارة إلى الكويت، حسبما أفادت الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء “كونا” اليوم الأحد.

وقالت الوكالة، إن وفدا لم تحدد عدد أعضائه سيرافق الشيخ تميم في الزيارة التي لم يعلن عن مدتها.

وأضافت أن الزيارة تأتي لتقديم التهاني لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وسبق أن زار أمير قطر الكويت، في رمضان الماضي.

ونقل مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الشهر الماضي، رسالة من أمير الكويت إلى الشيخ تميم ضمن جولة شملت السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد أن قطعت الدول الأربع، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع الدوحة، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته قطر، متهمة الرباعي بالسعي إلى فرض وصاية على قرارها الوطني.

وكالات

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