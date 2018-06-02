الحوثيون: أبو ظبي في مرمى صواريخنا ولن تكون آمنة بعد اليوم

2 يونيو 2018 | صحيفة السودان

هددت القوات الحوثية الإمارات بشن هجمات مكثفة على الدولة الخليجية متعهدة بأن أبو ظبي ستكون في مرمى الصواريخ اليمنية”.

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد الركن شرف غالب لقمان، في حديث لوكالة “سبأ” بنسختها الموالية لجماعة “أنصار الله”: ” إن أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية”.

ودعا لقمان المستثمرين في دبي وأبو ظبي إلى أخذ هذه التصريحات على محمل الجد، وأكد أن “تصعيد الإمارات في الساحل الغربي سيقابل بتصعيد أقوى وغير متوقع من قبل الجيش واللجان الشعبية”.

ونفى لقمان ما تتداوله وسائل الإعلام التابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية حول انتصارات وهمية.

وقال إن الجيش واللجان الشعبية استعادا كافة المواقع ويجري حاليا تحرير مناطق حيس والخوخة، لافتا إلى أن المناطق والجزر التي “تتمركز فيها قوى العدوان لن تكون آمنة وستكون مقبرة لهم”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي تمثل الإمارات ثاني أكبر قواته ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، يوم 14 مايو الماضي، عن بدء عملية واسعة في الساحل الغربي اليمني لتحرير مدينة الحديدة الاستراتيجية الواقعة على الشاطئ والتي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم.

المصدر: سبأ + وكالات

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