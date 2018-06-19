السودان ومصر يستعدان لاجتماعات فنية لمعالجة ملفات التجارة العالقة

19 يونيو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم ـ ناقش وزيرا التجارة السوداني والمصري، الثلاثاء، الاستعدادات لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين على مستوى الفنيين والخبراء، لمعالجة الملفات التجارية العالقة بين البلدين.

وأوقفت وزارة التجارة السودانية في سبتمبر 2016 استيراد الخضر والفاكهة والأسماك، من مصر بعد إجراءات مماثلة اتخذتها دول بالمنطقة، ووسعت في مارس 2017 من قائمة الحظر بإضافة السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة.

وأجرى وزير التجارة السوداني حاتم السر علي ونظيره المصري عمرو نصار، اتصالا هاتفيا يوم الثلاثاء تناول العلاقات التجارية المشتركة.

وطبقا لتعميم صحفي لوزارة التجارة السودانية، تلقته “سودان تربيون”، فإن الطرفين بحثا العلاقات التجارية بين السودان ومصر وسبل تطويرها.

وأكد حاتم السر حرص بلاده على إكمال البروتوكولات والاتفاقيات التي بدأها مع وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، وقال إن “السودان في المرحلة الحالية يبحث لتطوير الاتفاقات كلها بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية الجديدة الرامية لتحفيز الإنتاج في البلاد”.

وبحسب التعميم فإن الوزيرين ناقشا “الاستعدادات لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين على مستوى الفنيين والخبراء، بوصفها تمثل حجر الزاوية الرئيس على طريق الوصول إلى معالجة القضايا والملفات التجارية العالقة بين البلدين”.

وأشارا إلى اعتمادهما الكامل على استئناف هذه الملفات عبر الطرق الصحيحة التي تضمن استمرارها بما يخدم مصالح الشعبين وينفذ توجهات رؤساء الوزراء في الحكومتين.

وعبر الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات البلدين خاصة بعد اللقاءات الرئاسية التي عقدت أخيرا بأديس أبابا والقاهرة بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، وما أفضت إليه من توجيهات عليا بضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات المشتركة.

وأمّنا على ضرورة متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمم الرئاسية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وقدم الوزير المصري الدعوة لنظيره السوداني لعقد لقاء عاجل لإحكام التنسيق المصري السوداني، وأبلغه الأخير بأن “لديه توجيهات رئاسية بتيسير كل سبيل للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ومع مصر بشكل خاص لما للبلدين من علاقات شعبية وتاريخية”.

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كتبه في يوم 19 يونيو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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الأخبار المحلية

السودان ومصر يستعدان لاجتماعات فنية لمعالجة ملفات التجارة العالقة

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