رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين يلتقيان في إثيوبيا لإنهاء الحرب الأهلية

20 يونيو 2018 | صحيفة السودان

أديس أبابا – وصل زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار إلى إثيوبيا اليوم (الأربعاء)، للقاء الرئيس سلفا كير في إطار محادثات تستهدف إنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمسة أعوام.

وقال الناطق باسم المتمردين لام بول جابرييل «أجل، بوسعي أن أؤكد لكم أن رئيسنا وصل إلى مطار أديس أبابا هذا الصباح»، في إشارة إلى مشار الذي يعيش قيد الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا منذ أواخر 2016 عندما فر من جنوب السودان.

وأكد مسؤول بالحكومة الإثيوبية وصول مشار وقال إنه سيلتقي برئيس الوزراء أبي أحمد قبل محادثاته مع كير. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ملس ألم «ريك مشار وصل».

ومن المقرر أن يلتقي كير ومشار في وقت لاحق اليوم. وسيكون أول لقاء بينهما منذ انهيار اتفاق سلام بين الحكومة وجماعة مشار المتمردة في آب (أغسطس) 2016.

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد احمد أبيي دعا كير ومشار الى اديس ابابا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاثيوبية إن «ابيي سيدعو المسؤولين الى تقليص خلافاتهما والعمل على ارساء السلام في جنوب السودان، وتخفيف حمل الموت والتهجير عن سكان جنوب السودان».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير عرض استضافة الاجتماع، لكن مشار رفض هذا الاحتمال، بينما طلبت حكومة جنوب السودان ان يعقد اللقاء خارج المنطقة وقالت انها تفضل جنوب افريقيا.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في الحرب الأهلية التي نشبت في أواخر 2013 عندما شرعت قوات موالية لمشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، في تمرد ضد الحكومة.

وتتهم الأمم المتحدة وجهات أخرى جميع الأطراف المنخرطة في الحرب المعقدة والمتعددة الأوجه بارتكاب فظائع ضد المدنيين.

أ ف ب، رويترز

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