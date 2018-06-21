وزير الري يؤكد قدرة السودان الواسعة في مشروعات الري وخطة البلاد للأمن الغذائي

21 يونيو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – اكد الأستاذ معتز موسي وزير الموارد المائية والري والكهرباء كلمة السودان أمام المؤتمر الدولي للمياه في العاصمة الطاجيكية دوشنبه علي قدرات السودان الواسعة في مشروعات الري وخطة البلاد للأمن الغذائي وتاهيل بنيات الري ورفع كفاءة الري وبناء القدرات الفنية والبشرية.

وفي كلمته التي قدمها انابة عن رئيس الجمهورية في الموتمر الذي بدا اعماله امس ويستمر لمدة يومين و ياتي في إطار مبادرة ‘الماء من أجل النمو المستدام’ التي أطلقتها طاجيكستان والتي تمتد لعشر سنوات (2018-2028). ونظمت الأمم المتحدة الموتمر بالاشتراك مع دولة طاجكستان أشار الوزير الي دور السودان كدولة مؤسسة لتجمع حوض النيل ونوه بالدور الدبلوماسي الحكيم الذي اتبعه السودان حول اكبر تحديات حوض النيل المتمثل في سد النهضة والذي توج بتوقيع اتفاق المبادئ بواسطه رؤساء الدول الثلاثة في الخرطوم في العام 2015.
و قدم الوزير شرحا وافيا لمشروع زيرو عطش وأن نسبة تنفيذه بلغت 54% وسيكتمل فى 2020م باذن الله.

كما أشار إلي الخطة الواسعة لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل منشآت المياه لأغراض الشرب والري والتي بنيت جميعها على عمل علمي دقيق تمثل في اطلس المياه واطلس الطاقة الشمسية واطلس طاقة الرياح.

واختتم كلمة البلاد بالتأكيد على التزام حكومة السودان بالنهوض بكافة واجباتها تجاه مواطنيها و حقهم في العيش الكريم والاستمتاع بالمياه كحق أصيل من حقوق الإنسان.
يجدر بالذكر أن السيد رئيس الجمهورية قد تلقي الدعوة من رئيس دولة طاجكستان والأمم المتحدة للمشاركة في المؤتمر واناب عنه السيد وزير الموارد المائية والري والكهرباء.

سونا.

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كتبه في يوم 21 يونيو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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