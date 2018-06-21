قادة شرق أفريقيا يجددون مساعى السلام بجنوب السودان

21 يونيو 2018 | صحيفة السودان

أديس أبابا – اجتمع قادة شرق افريقيا فى إثيوبيا، اليوم الخميس، على أمل إنعاش المحادثات المتوقفة للسلام فى جنوب السودان، عقب اجتماع وجها لوجه بين الرئيس سيلفا كير، وخصمه زعيم التمرد نائبه السابق ريك مشار.

وعقد كير ومشار أول محادثات مباشرة منذ نحو العامين، أمس الأربعاء، بوساطة رئيس الوزراء الاثيوبى أبيى أحمد.

ولم يتم الكشف عن فحوى المحادثات إلا أن صور فيديو لاجتماعهما الاولي اظهرت وقوف ابيى بين الخصمين بعد ان أقنعهما بعناق جماعى لم يبدو طبيعيا.

وقال وزير خارجية اثيوبيا وركنه غيبيهو “نريد ان يخرج جنوب السودان من الازمة المأسوية ويقف على قدميه وينضم مجددا إلى مجتمع الدول”.

أ ف ب

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كتبه في يوم 21 يونيو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

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