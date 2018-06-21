المجلس الأعلى للبيئة يلوح بايقاف مصانع

21 يونيو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – سجل المجلس الأعلى للبيئة زيارات لبعض المنشآت الصناعية بمنطقة شمال بحري للوقوف علي التزامها بالاشتراطات البيئية التي ينص عليها قانون البيئة بولاية الخرطوم.
وطاف وزير البيئة الاستاذ حسن إسماعيل يرافقه دكتور الأصم الأمين العام للمجلس ودكتور طارق حمدنا الله مدير الإدارة العامة للبيئة وياسر ابو الخير مدير ادارة المخالفات ومهندس حمزة ممثل ادارة الأثر البيئي وممثل ادارة المتابعة والإعلام ومسؤولي مكتب الصحة ببحري، طاف علي عدد من مصانع الحديد والتقي باداراتها المختلفة ووجهها باستكمال نواقص الاشتراطات المطلوبة.
وقال الأصم وجدنا مستوى الالتزام للكثير منها جيد وبعضها يحتاج الي مراجعات كبيرة فى اوضاعها حتي لا يتم ايقافها لضمان السلامة البيئية.
وطالب دكتور طارق حمدنا الله المصانع بتكوين إدارات بيئية حسب نص القانون، مشددا علي عدم التخلص من مخلفات الصناعة ونفاياتها إلا في المرادم المخصصة لذلك والتي يديرها المجلس الأعلي للبيئة عبر هيئة النظافة.
هذا وسيلتقي الوزير بممثلي منطقة واوسي الذين سبق ان اشتكوا من نفايات صناعية ترمى في مصارف المياه ليتابع معهم الإجراءات القانونية التي ابتدرها المجلس عبر محكمة البيئة.

سونا

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كتبه في يوم 21 يونيو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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