توقيع اتفاقية إنشاء مشروع سكر السوكي

21 يونيو 2018 | صحيفة السودان

مصنع سكر جديد

الخرطوم – تم اليوم بمجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية مساهمة وتمويل بين شركة سكر السوكي وشركة بن سمار للتجارة والمقاولات السعودية لإنشاء مشروع سكر السوكي بولاية سنار بتكلفة 464 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي .
كما شهد مراسيم التوقيع عدد من الوزراء ووالي ولاية سنار وزعماء ومزارعي محلية السوكي.
وأوضح دكتور موسى كرامة وزير الصناعة أن مصنع السوكي متوقع أن ينتج 200 ألف طن سكر، وإنتاج 36 ميغاواط كهرباء ويمتد المشروع ليشمل إنتاج الايثانول والأعلاف وأنشطة خاصة لتربية الحيوان، وقال إنه يعد إضافة حقيقية لمصانع السكر، مشيراً إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية بقيام المشروع قبل سبع سنوات، لافتا الى انه تم الاتفاق لتمويله بقرض صيني لكنه لم يتم، وتم طرحه للمشاركة حيث تم التوصل لاتفاق مع شركة بن سمار.
وأبان كرامة أن مساحة المشروع 58 الف فدان قصب سكر يستوعب 4 آلاف و500 عامل وموظف و7 آلاف مزارع، مشيراً إلى المؤشرات الايجابية لزيادة الانتاج من حيث خصوبة الارض وانسياب المياه مما يقلل تكلفة الانتاج وقال ان التحديات تقل عددا وحجما عن المشاريع الأخرى.
الشيخ بن سمار رئيس مجلس إدارة شركة بن سمار السعودية أعرب عن سعادته وشكره لحكومة السودان لما قدموه من تسهيلات، وقال أن خادم الحرمين الشريفين يبذل الكثير لزيادة الاستثمار المتميز بين البلدين، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيعود بالفائدة للمستثمرين وللبلدين، مشيرا إلى نجاح الاستثمار في مجال السكر وما يقدم من تسهيلات.
هذا وقد تم التوقيع على الاتفاق الإطاري لاستزراع القصب بين شركة سكر السوكي وشركة الوفاق الزراعية المحدودة، واتفاقية أخرى لإنشاء مشروع سكر السوكي بالسودان مع شركة بن سمار ووزارة الصناعة.

سونا

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كتبه في يوم 21 يونيو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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