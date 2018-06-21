بدء قمة إيقاد بمشاركة رئيس الجمهورية

21 يونيو 2018 | صحيفة السودان

اديس ابابا – افتتحت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد) حول تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان بحضور السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير ورؤساء دول وحكومات الايقاد وممثلي المعارصة في جنوب السودان.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في كلمته الافتتاحية إن الوقت قد حان لإنهاء معاناة سكان جنوب السودان وأن أية ثانية تمر تعني ضياع فرصة لإنقاذ الأرواح.

وأكد أبي أحمد أن الأزمة في جنوب السودان تمثل أزمة للإقليم كله وأن تحقيق السلام والازدهار فيها يعني سلام وازدهار كل دول الإقليم، مشيراً إلى أن لقاء سلفاكير ورياك مشار يمثل بارقة أمل وأن الجميع يدركون الآن أن الوقت قد حان لبداية جديدة.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي وممثل الترويكا الأوروبية وممثل الحكومة الصينية الذين أكدوا دعمهم لجهود إيقاد لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وضرورة وقف أعمال العنف والإلتزام باتفاقية السلام.

ودخل رؤساء الدول والحكومات جلسة مغلقة.

وتبحث القمة تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة والمعارضة ووضع زعيم المعارضة رياك مشار ومقترح فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية السلام.

وستستمع القمة في الجلسة الافتتاحية إلى مداخلات من رؤساء دول وحكومات إيقاد.

سونا

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كتبه في يوم 21 يونيو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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