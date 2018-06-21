تركيا تؤكد مواصلة توفير المواد البترولية للسودان

21 يونيو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، سعي بلاده إلى مواصلة التعاون مع السودان في توفير المواد البترولية التي يحتاجها خلال هذه الفترة، وقال إننا نتطلع لمزيد من التعاون مع السودان التي نعتبرها بوابتنا إلى القارة الأفريقية.

وأفاد أوغلو خلال لقائه، الخميس، وزير النفط والغاز، أزهري عبدالقادر، باهتمام تركيا بتفعيل التعاون مع السودان في عدد كبير من المجالات، على رأسها النفط والغاز، مشيراً إلى أن السودان بلد غني بالثروات النفطية والمعدنية والحيوانية والزراعية.

في السياق، أوضح وزير النفط والغاز أنه بحث مع السفير التركي آفاق التعاون بين السودان وتركيا في مجال النفط.

وأضاف “تطرق اللقاء إلى نتائج الزيارة التي قمنا بها مع الوفد السوداني رفيع المستوى قبل ثلاثة أسابيع إلى تركيا”، ووصفها الوزير بالناجحة جداً، لا سيما على مستوى النفط والغاز.

اتفاقات نفطية

وقال عبدالقادر إن آفاق التعاون مفتوحة مع تركيا خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى الاتفاقيات التي وقعت بتركيا للتعاون في مجال النفط بصورة عامة، وتتمثل في الاستكشاف والإنتاج النفطي وخطوط الأنابيب والمصافي وتبادل الخبرات وزيارة فريق فني من الشركة الوطنية التركية إلى السودان والتدريب.

كما لفت إلى التعاون في بعض المجالات الفنية الجيولوجية التي يتميز فيها الأتراك وقد نفذت أغلب هذه الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها خلال ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يتوصل الوفد الفني التركي الذي زار السودان مؤخراً إلى اتفاق حول المربعات التي يرغب بالاستثمار فيها بالسودان، حيث وقع البلدان حوالي 22 اتفاقية في عدد من المجالات الاقتصاية، من بينها النفط.

شبكة الشروق

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