الرئيس المصري يتوجه إلى السودان في زيارة تستغرق عدة ساعات

19 يوليو 2018 | صحيفة السودان

القاهرة: توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى الخرطوم على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق عدة ساعات.

ويلتقي السيسي خلال زيارته القصيرة مع الرئيس السوداني عمر البشير لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها ملف دول حوض النيل وسد النهضة الإثيوبي.

وتعد زيارة السيسي للسودان اليوم هي الخامسة منذ توليه المسؤولية قبل أربع سنوات، والأولى منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية قبل شهور.

(د ب أ) .

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كتبه في يوم 19 يوليو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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