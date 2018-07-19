أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 19 يوليو 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 19 يوليو 201819 يوليو 2018 | صحيفة السودان
اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 19 يوليو 2018.
الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 45.50جنيه
الريال السعودي : 12.13جنيه
اليورو : 52.78جنيه
الدرهم الإماراتي : 12.46جنيه
الريال القطري : 12.48 جنيه
الجنيه الإسترليني : 59.15جنيه
عن النيلين
ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .
صحيفة السودان