أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 19 يوليو 2018

19 يوليو 2018 | صحيفة السودان

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 19 يوليو 2018.

الأسعار في السوق الموازي ( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 45.50جنيه

الريال السعودي : 12.13جنيه

اليورو : 52.78جنيه

الدرهم الإماراتي : 12.46جنيه

الريال القطري : 12.48 جنيه

الجنيه الإسترليني : 59.15جنيه

عن النيلين

ملاحظة هامة : الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و نحن لا نضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار كما تختلف الأسعار في الفترة الصباحية عن الفترة المسائية، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى .

صحيفة السودان

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كتبه في يوم 19 يوليو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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