برئاسة البشير والسيسي انعقاد المباحثات السودانية المصرية

20 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – عقدت مساء اليوم بالقصر الجمهوري جلسة المباحثات الرسمية بين السودان ومصر حيث رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الجانب السوداني فيما رأس الجانب المصري المشير عبدالفتاح السيسي.

وقال البشير في كلمة عقب المباحثات ان البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإجتماعية مؤكدا رغبة السودان في الانتقال بالعلاقات الى مستوى العلاقات الاستراتيجية مبينا ان هذه الزيارة سيكون لها ما بعدها وقال ان البلدين إتفقا علي الانطلاق لأن تكون العلاقة استراتيجية في كل المجالات كما تم الاتفاق علي إزالة كل العوائق التي تعترض حركة الأفراد والسلع والمواد وتم تكليف حكومتي البلدين بوضع استراتيجية واضحة وفق مواقيت محددة .

واوضح الرئيس البشير ان زيارة الرئيس السيسي تأتي في اطار التواصل المستمر وتؤكد مدى حرصه علي علاقة البلدين اللذين تربطهما الجغرافيا والتاريخ المشترك والثقافة والعلاقات الأسرية ونهر النيل وقال ان البلدين وقعا علي مشروعات الربط الكهربائي وأن هناك دراسات لربط سكك حديد السودان بسكك حديد مصر مشيرا الي ان البلدين تربطهما ثلاثة طرق مسفلته.

من جانبه عبر الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي عن سعادته بزيارة السودان مؤكدا ان زيارته للسودان تأتي في اطار التوجه الذي بات ثابتا وواضحا في سياسة الدولتين الشقيقتين الهادفة للتنسيق الكامل بينهما في المحافل الاقليمية والدولية فضلا عن السعي المستمر والدؤوب لدعم المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الشعبين والبلدين في كل المجالات.

سونا

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