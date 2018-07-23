الرئيس السوداني يجتمع مع وزير الموارد الطبيعية الروسي في الخرطوم

23 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – التقى الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين، وزير الموارد الطبيعية الروسي دميتري كابلكين، الذي يزور السودان هذه الأيام. وأفادت الإدارة العامة لشؤون الإعلام، بالقصر الجمهوري السوداني الاثنين، لوكالة “سبوتنيك”، أن” الرئيس البشير، سيلتقي ظهر اليوم الاثنين، وزير المعادن الروسي”، ولم يكشف المصدر عن أي تفاصيل أخرى. ويشار إلى أن روسيا تستثمر بعدة شركات كبرى في مجال التعدين في السودان وخاصة في معدن الذهب. يذكر أنّ البشير زار روسيا مؤخراً حيث حضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

سبوتنيك

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كتبه في يوم 23 يوليو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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