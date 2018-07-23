السودان و الأمم المتحدة يبحثان خروج يوناميد

23 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم بمكتبه اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني؛ السيد أتول كاري؛ في إطار زيارة الأخير للبلاد.

و أكد وكيل وزارة الخارجية على قناعة السودان الراسخة بأهمية التعاون على إنجاح مهمة يوناميد لصالح الأمن والاستقرار في دارفور و لكونها بعثة استثنائية لبعدها الأممي والأفريقي؛ حيث يعتبرها السودان جزءاً من دوائر انتمائه ويأمل في تضافر الجهود حتى يكون خروجها قصة نجاح.

وأكد السيد الوكيل التزام السودان بتقديم التسهيلات اللازمة للبعثة لنقل الأفراد و إعادة تصدير المعدات، كما أشار لأهمية إسهام المجتمع الدولي في دعم جهود التنمية وتوفير الميزانيات اللازمة لفريق الأمم المتحدة القطري لتنفيذ برامج إعادة الإعمار ودعم جهود حكومة السودان في بناء السلام والتنمية، مؤمناً على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية – كلٌ حسب تفويضه و مجال عمله – لتحقيق أفضل النتائج في إرساء الاستقرار ودفع عجلة التنمية في دارفور.

كما أشار السيد الوكيل إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره تجاه العناصر المعرقلة للاستقرار في بعض الجيوب بدارفور؛ والتي ترفض الانخراط في مسيرة السلام عِوضاً عن توفير الدعم لها للاستمرار في جهودها الهدامة.

وأثنى السيد اتول كاري على الدور المهم و الإيجابي الذي يقوم به السودان في الحفاظ على الأمن والسلام في إقليمه مستدلاً بما يقوم به السودان من جهود لحل الأزمة في جنوب السودان؛ تحت مظلة (ايقاد)، كما شكر السيد كاري حكومة السودان على الروح الإيجابية و التعاون البناء الذي يميز تعاملها مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، وأكد أن التخفيض التدريجي المدروس للبعثة فرضه تطور الأوضاع على الأرض وأن البعثة ستشهد تخفيضاً معتبراً في مكونها العسكري والمدني على ضوء قرار مجلس الأمن الأخير (2429).

و أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين حكومة السودان و البعثة خلال العامين القادمين لأجل استكمال إنفاذ استراتيجية الخروج بالصورة المأمولة.

كما نبه الى أن يوناميد ستسلم الأصول الثابتة التابعة للبعثة و تؤكد على أهمية الاستفادة منها للأغراض المدنية وما يخدم جهود الحكومة في بناء السلام.

من ناحية أخرى قدم السيد وكيل الأمين العام نبذة حول منظومة الإصلاحات الجارية في المنظمة الدولية؛ خاصة في ما يتعلق بالأجهزة المعنية بمسألة الأمن والسلام وقضية التنمية.

و قد حضر الاجتماع – إلى جانب السيد الوكيل – السيد مدير وحدة يوناميد بوزارة الخارجية ونائبة مدير إدارة السلام بالخارجية، وحضر إلى جانب الضيف السيد الممثل الخاص المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد جيرمايا مامابولو- رئيس بعثة (يوناميد).

سونا

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