قيادات بجنوب السودان تطالب الأطراف بالالتزام باتفاق الخرطوم

23 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – دعت قيادات جنوبية بارزة بدولة جنوب السودان، أطراف النزاع لوقف الخروقات والالتزام باتفاق الخرطوم الخاص بوقف إطلاق النار، في وقت توقعت فيه نجاح المفاوضات وإحلال السلام في جنوب السودان.

وقال بيتر ميان مجون قديت رئيس مجموعة الأحزاب المعارضة في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إنه على جميع الأطراف الجنوبية عدم التنصل عن الترتيبات الأمنية الذي تم الإتفاق عليها، متوقعاً إحراز تقدم ملحوظ لإحلال السلام بدولة جنوب السودان.

من جانبه، طالب استيفن لوال نقور، عضو وفد التفاوض الأمين العام للهيئة القومية لدعم السلام، بمحاسبة المتورطين في خرق وقف إطلاق النار وطي ملف الخلافات والإلتفاف حول وثيقة الخرطوم للسلام، مشيراً إلى أن الوثيقة تعتبر خطاً أحمر، مبيناً أن كل الأطراف متفقون على إنجاح المفاوضات وتنفيذ القضايا التي وقعت عليها الحكومة والمعارضة.

قيادات بجنوب السودان تطالب الأطراف بالالتزام باتفاق الخرطوم

وكالات

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كتبه في يوم 23 يوليو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية.

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