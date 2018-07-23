رؤساء دول “إيجاد” يشهدون توقيع اتفاق سلام جنوب السودان

23 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، تقديم الدعوات لكل رؤساء دول “الإيجاد” لحضور حفل توقيع اتفاقية السلام بين فرقاء دولة جنوب السودان، الخميس المقبل بالخرطوم، في وقت أعلنت فيه ترحيبها بدعم منظمة “إيجاد” لجهود السودان في تحقيق الأمن والاستقرار بجنوب السودان.

وقال الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إن جهود الوساطة السودانية تحظى بدعم رئيس الإيجاد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، لاستكمال ما تبقى من مهام لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان.

وأوضح الدرديري، أن ما توفر لهذه المباحثات من فرص نجاح يعتبر كافياً مما يجعلهم مطمئنون أن الأمور تسير إلى الأمام معرباً عن أمله أن يتم اكمال مهمتهم على الوجه الأتم.

جدير بالذكر، أن مبادرة السودان لإحلال السلام بجنوب السودان نجحت في جمع فرقاء جنوب السودان بالخرطوم والتوصل إلى توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية ووجدت هذه الجهود الإشادة والدعم من المجتمع الدولي والإقليمي.

وكالات

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 23 يوليو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

البشير يستقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق

الخرطوم – استقبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ببيت الضيافة اليوم، جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق. وأعرب زوما…

25 يوليو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

رؤساء دول “إيجاد” يشهدون توقيع اتفاق سلام جنوب السودان

الخرطوم – أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، تقديم الدعوات لكل رؤساء دول “الإيجاد” لحضور حفل توقيع اتفاقية السلام بين…

23 يوليو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

إشادة سودانية بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في دارفور

أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر ، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور ، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة…

23 يوليو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان و الأمم المتحدة يبحثان خروج يوناميد

الخرطوم – التقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم بمكتبه اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم…

23 يوليو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الرئيس السوداني يجتمع مع وزير الموارد الطبيعية الروسي في الخرطوم

الخرطوم – التقى الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين، وزير الموارد الطبيعية الروسي دميتري كابلكين، الذي يزور السودان هذه الأيام. وأفادت…

23 يوليو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

محكمة سودانية تبطل زواج طفلة عمرها 11 عاما

الخرطوم – أبطلت محكمة سودانية زواج طفلة تدعى رحمة معتبرة الزواج غير قانوني وشرعي. وقال الفاتح حسين، محامي الفتاة، لبي…

22 يوليو 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل