رؤساء دول “إيجاد” يشهدون توقيع اتفاق سلام جنوب السودان

23 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأحد، تقديم الدعوات لكل رؤساء دول “الإيجاد” لحضور حفل توقيع اتفاقية السلام بين فرقاء دولة جنوب السودان، الخميس المقبل بالخرطوم، في وقت أعلنت فيه ترحيبها بدعم منظمة “إيجاد” لجهود السودان في تحقيق الأمن والاستقرار بجنوب السودان.

وقال الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية السوداني لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إن جهود الوساطة السودانية تحظى بدعم رئيس الإيجاد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، لاستكمال ما تبقى من مهام لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان.

وأوضح الدرديري، أن ما توفر لهذه المباحثات من فرص نجاح يعتبر كافياً مما يجعلهم مطمئنون أن الأمور تسير إلى الأمام معرباً عن أمله أن يتم اكمال مهمتهم على الوجه الأتم.

جدير بالذكر، أن مبادرة السودان لإحلال السلام بجنوب السودان نجحت في جمع فرقاء جنوب السودان بالخرطوم والتوصل إلى توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية ووجدت هذه الجهود الإشادة والدعم من المجتمع الدولي والإقليمي.

وكالات

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