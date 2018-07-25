البشير يستقبل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق

25 يوليو 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – استقبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ببيت الضيافة اليوم، جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق.
وأعرب زوما في تصريحات صحفية عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه له رئيس الجمهورية خلال فترة رئاسته لجنوب إفريقيا، وقال إن لقاءه برئيس الجمهورية تعززه أواصر الصداقة التي تجمعهما، مشيرا إلى متانة علاقات البلدين .
وأبان وزير الدولة بالخارجية محمد عبد الله إدريس أن السيد رئيس الجمهورية شكر جاكوب زوما على مواقف جنوب إفريقيا الداعمة للسودان خلال فترة رئاسته، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية اطلع خلال اللقاء على تطورات الأوضاع السياسية بجنوب إفريقيا.
وقال إن زوما شكر البشير على الدعم الذي قدمه السودان لحركات التحرير الإفريقية في الجنوب الإفريقي وفي جمهورية جنوب إفريقيا بوجه خاص.
وأضاف الوزير أن رئيس جنوب إفريقيا يرافقه وفد اقتصادي استثماري سيلتقي خلال الزيارة بالجهات ذات الصلة.

سونا

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كتبه في يوم 25 يوليو 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العالمية, الأخبار المحلية.

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