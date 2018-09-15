مرسوم جمهوري بتعيين وزراء اتحاديين ورئيس الوزراء معتز موسى وزيراً للمالية

مرسوم جمهوري بتعيين وزراء اتحاديين ورئيس الوزراء معتز موسى وزيراً للمالية15 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان
الخرطوم – أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً اليوم بتعيين وزراء بحكومة الوفاق الوطني ، وذلك عملاً بأحكام المادتين 58(1) (ج) و70 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2006 ، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي ، والوزراء هم :
1- الدكتور / فضل عبد الله فضل وزارة شئون رئاسة الجمهورية.
2- الأستاذ/ أحمد سعد عمر وزارة مجلس الوزراء.
3- الأستاذ / حامد محمد النور أحمد ممتاز وزارة ديوان الحكم الاتحادي.
4- الفريق أول ركن / عوض محمد أحمد ابنعوف وزارة الدفاع.
5- السيد /د. أحمد بلال عثمان وزارة الداخلية.
6- السيد/ د. الدرديري محمد أحمد الدخيري وزارة الخارجية.
7- السيد/ د. محمد أحمد سالم وزارة العدل.
8- السيد/ بشارة جمعة ارو وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات.
9- السيد / معتز موسى عبد الله سالم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
10- السيد/ مهندس حسب النبي موسى محمد وزارة الزراعة والغابات.
11- السيد/ د. موسى محمد كرامة وزارة الصناعة والتجارة .
12- السيد / المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وزارة النفط والغاز والمعادن.
13- السيد/المهندس خضر محمد قسم السيد وزارة الري والموارد المائية والكهرباء.
14- السيد/ حاتم السر علي وزارة النقل والتنمية العمرانية.
15- السيدة / مشاعر أحمد الامين الدولب وزارة التربية والتعليم العام.
16- السيد/ د. الصادق الهادي المهدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
17- السيد / عمر سليمان آدم إبراهيم وزارة الثقافة والسياحة والآثار
18- السيدة /مهندس وداد يعقوب إبراهيم عثمان وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.
19- الدكتور/ محمد أبوزيد مصطفى وزارة الصحة.
20- السيد/ بحر إدريس أبوقردة وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية.
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