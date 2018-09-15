مرسوم جمهوري بتعيين وزراء اتحاديين ورئيس الوزراء معتز موسى وزيراً للمالية

15 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً اليوم بتعيين وزراء بحكومة الوفاق الوطني ، وذلك عملاً بأحكام المادتين 58(1) (ج) و70 (2) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2006 ، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي ، والوزراء هم :

1- الدكتور / فضل عبد الله فضل وزارة شئون رئاسة الجمهورية.

2- الأستاذ/ أحمد سعد عمر وزارة مجلس الوزراء.

3- الأستاذ / حامد محمد النور أحمد ممتاز وزارة ديوان الحكم الاتحادي.

4- الفريق أول ركن / عوض محمد أحمد ابنعوف وزارة الدفاع.

5- السيد /د. أحمد بلال عثمان وزارة الداخلية.

6- السيد/ د. الدرديري محمد أحمد الدخيري وزارة الخارجية.

7- السيد/ د. محمد أحمد سالم وزارة العدل.

8- السيد/ بشارة جمعة ارو وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات.

9- السيد / معتز موسى عبد الله سالم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

10- السيد/ مهندس حسب النبي موسى محمد وزارة الزراعة والغابات.

11- السيد/ د. موسى محمد كرامة وزارة الصناعة والتجارة .

12- السيد / المهندس أزهري عبد القادر عبد الله وزارة النفط والغاز والمعادن.

13- السيد/المهندس خضر محمد قسم السيد وزارة الري والموارد المائية والكهرباء.

14- السيد/ حاتم السر علي وزارة النقل والتنمية العمرانية.

15- السيدة / مشاعر أحمد الامين الدولب وزارة التربية والتعليم العام.

16- السيد/ د. الصادق الهادي المهدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

17- السيد / عمر سليمان آدم إبراهيم وزارة الثقافة والسياحة والآثار

18- السيدة /مهندس وداد يعقوب إبراهيم عثمان وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.

19- الدكتور/ محمد أبوزيد مصطفى وزارة الصحة.

20- السيد/ بحر إدريس أبوقردة وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية.

سونا

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كتبه في يوم 15 سبتمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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