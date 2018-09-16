مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة بالوزارات الاتحادية

مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة بالوزارات الاتحادية16 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان
الخرطوم – أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً اليوم بتعيين وزراء دولة بالوزارات الاتحادية ،وذلك عملاً بأحكام المادتين 58(1) (ج) و70 (6) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2006 ، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي ، ووزراء الدولة المعينون للوزارات المبينة قرينة كل منهم هم :
1- السيد/ حاتم حسن بخيت وزارة مجلس الوزراء
2- السيدة/ د. أم سلمة محمد إسماعيل وزارة مجلس الوزراء
3- السيد/ أبو القاسم إمام الحاج وزارة ديوان الحكم الاتحادي
4- السيدة/ د. تابيتا بطرس شوكاي وزارة ديوان الحكم الاتحادي
5- السيد/ موسى محمد أحمد مادبو وزارة الداخلية
6- السيد/ أسامة فيصل وزارة الخارجية
7- السيد/ محمود أبكر دقدق وزارة العدل
8- السيد/ مأمون حسن إبراهيم وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات
9- السيد/ د. مسلم أحمد الأمير أحمد وزارة المالية والتخطيط والاقتصادي
10- السيد/ طارق حسن علي شلبي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
11- السيد/ نهار عثمان نهار وزارة الزراعة والغابات
12- السيد / د. أبو البشر عبد الرحمن يوسف وزارة الصناعة والتجارة.
13- السيد / فريق شرطة عوض ضحية وزارة النفط والغاز والمعادن
14- السيد / المهندس سعد الدين حسين البشرى وزارة النفط والغاز والمعادن
15-السيد/عميد شرطة (م) إبراهيم حمد علي التوم وزارة الري والموارد المائية والكهرباء
16- السيد / مهندس الصادق فضل الله صباح الخير وزارة الثروة الحيوانية والسمكية
17- السيد / عادل حامد دقلو وزارة النقل والتنمية العمرانية
18- السيد / اللواء (م) / عمران يحيى يونس وزارة النقل والتنمية العمرانية
19- السيد / إبراهيم آدم إبراهيم وزارة التربية والتعليم العام.
20- السيد / جمال محمود إبراهيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
21- السيدة د. سمية إدريس عثمان أكد وزارة الثقافة والسياحة والآثار
22- السيد/ مصطفى محمود عبد الله وزارة الثقافة والسياحة والآثار
23- السيدة/ منى فاروق سليمان وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.
24- السيد/ أحمد محمد عثمان حامد كرار وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.
25- السيدة / لواء د. سعاد يوسف عبد الله الكارب وزارة الصحة
26- السيد/ خالد حسن إبراهيم وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية
27- السيدة / د. آمنة ضرار وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية
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