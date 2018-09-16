مرسوم جمهوري بتعيين وزراء دولة بالوزارات الاتحادية

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وزير رئاسة مجلس الوزراء يجدد حرص الدولة على تعزيز العلاقات مع تركيا

21- السيدة د. سمية إدريس عثمان أكد وزارة الثقافة والسياحة والآثار

الخرطوم – أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً اليوم بتعيين وزراء دولة بالوزارات الاتحادية ،وذلك عملاً بأحكام المادتين 58(1) (ج) و70 (6) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م تعديل لسنة 2006 ، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي ، ووزراء الدولة المعينون للوزارات المبينة قرينة كل منهم هم :

مجلس الوزراء القومي يبدأ جلساته بالأبيض الأبيض – إفتتح الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء الجلسة الأولي لإجتماع مجلس الوزراء القومي مؤكداً نهج الحكومة في الانتقال…

السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار الأمريكي الخرطوم- قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي اليوم الأحد…

الأمم المتحدة: 30% من سكان مدينة النهود بغرب كردفان فقدوا منازلهم نتيجة للأمطار الغزيرة ذكرت منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أن 142 ألف شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في 14 ولاية،…

“بتروناس” الماليزية و”شلمبرجير” الفرنسية يستأنفان العمل في قطاع النفط السوداني الخرطوم – وصل إلى الخرطوم، أمس السبت، ضمن حراكه للإصلاح الاقتصادي بالاستفادة من موارده في قطاعي النفط والغاز، رئيس شركة…

مجلس الوزراء يبدأ أعماله في الجزيرة بزيارات ميدانية مدني – بدأ مجلس الوزراء برئاسة رئيسه معتز موسى وزير المالية والاقتصاد الوطني، أعماله، يوم الأحد، في ولاية الجزيرة بزيارات…