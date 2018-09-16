الوزراء الجدد يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية

16 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أدى القسم أمام المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية ورئيس القضاء دكتور حيدر أحمد دفع الله بالقصر الجمهوري مساء اليوم الوزراء الاتحاديون الجدد بحكومة الوفاق الوطني والذين صدرت مراسيم جمهورية بتعيينهم والبالغ عددهم عشرون وزيراً، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ونائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر .

وأكد السيد رئيس الجمهورية خلال مراسم أداء القسم أن تطلعات الشعب السوداني قد ارتفعت بعد تشكيل الحكومة مما يعتبر تحديا كبيرا لها في معالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها .

وأعرب عن ثقته في الوزراء الجدد وقدرتهم على القيام بدورهم وتجاوز المشاكل الاقتصادية عبر الاستغلال الأمثل لموارد السودان وإمكاناته بما يحقق تطلعات الشعب السوداني .

ووصف الرئيس البشير العمل في الحكومة بأنه تضامني يتطلب جهدا كبيرا ، مشيرا إلى استعداد رئاسة الجمهورية للتعاون والتنسيق مع مجلس الوزراء لتقديم الدعم اللازم للوزراء بما يمكنهم من القيام بدورهم على الوجه المطلوب .

وأثنى رئيس الجمهورية على صبر الشعب على الفترات العصيبة التي مرت به لعلمه بوجود تحديات كبيرة .

سونا

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