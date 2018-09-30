“البشير”: السودان تمتلك وثائق تثبت أحقيتها بمثلث حلايب

30 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أكد “عمر البشير” الرئيس السوداني ، مساء أمس السبت ، إن بلاده تمتلك وثائث يثبت أحقيتها في منطقة حلايب تاريخيا، مشيرا إلى أنه مطمئن لكافة مواقف بلاده في هذه القضية.

وأكد “البشير”، خلال لقاء بوفد من قيادات قبائل البشاريين التي تقطن المنطقة، أن “قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في كافة لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

وأضاف: “لمست رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات”.

وأشار إلى “قدرة السودان ومصر على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والتواصل بين الشعبين”.

وبدأ النزاع بين البلدين على مثلث حلايب من إعلان استقلال السودان عن الحكم الثنائي عام 1956، حيث دخلها الجيش المصري عام 1995 وأحكم سيطرته عليها .

وتعد أزمة المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أبرز الملفات الشائكة بين البلدين، ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.

وكالات

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