وزير المالية يوجِّه بمراجعة سياسات الصادر والاستيراد

30 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، “معتز موسى”، القطاع الاقتصادي، بضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بسياسات الصادر والاستيراد، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية، بالاستفادة من ميزاتها التنافسية، وتفعيل الاتفاقات والمعاهدات والمناطق التجارية التي يتمتع السودان بعضويتها.

واطمأنت غرف عمليات القطاع الاقتصادي في اجتماع مشترك، برئاسة “معتز موسى”، على ترتيبات حصاد الموسم الصيفي، والذي يتوقع له إنتاجية عالية، وتم اعتماد الترتيبات المطلوبة لإنجاح الموسم الشتوي.

وأجاز الاجتماع مسودة سياسات الصادر والاستيراد، والتي تهدف لتحريك الاقتصاد والسيطرة على قيمة العملة الوطنية، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض الكلي للاقتصاد.

المجهر السياسي

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