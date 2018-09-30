ناسا تحذر من نتائج “كارثية” من اصطدام كويكب بالأرض

30 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

حذرت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الأحد، من اقتراب كويكب يحمل اسم “SP1” من الأرض، مؤكدة أنه سيؤدي لنتائج كارثية كبيرة. وأشارت إلى أن الكويكب على شكل جمجمة مرعبة يُعرف رسمياً باسم 2015 TB145 سيمر بالقرب من الأرض خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” إن ناسا قدرت طول الكويكب ما بين 70 إلى 160 متراً، متجاوزاً ارتفاع ساعة “بيج بين” الشهيرة في لندن، ويتحرك بسرعة تصل إلى 36,700 ميل في الساعة، وسيكون أقرب ما يمكن للأرض في 3 أكتوبر القادم، ليطير بارتفاع يصل إلى 5,87 كلم فوق الأرض، وهي مسافة تزيد بمقدار 15 مرة من المسافة بين الأرض والقمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم أن المسافة كبيرة، إلى أنه في حال حدوث تصادم مع الأرض سيؤدي ذلك لنتائج كارثية كبيرة، مؤكدة أن هذا الكويكب شوهد لأول مرة في 19 سبتمبر الماضي. وصنفته ناسا بأنه من الكويكبات القريبة من الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الكويكب من الأرض، وتم رصده أول مرة في 31 أكتوبر 2015، ويوجد على بُعد 302,000 ميل من الأرض، وهو ما يعادل 1,3 ضعف المسافة من الأرض إلى القمر.

وكالات

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