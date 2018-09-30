مجلس الوزراء يبدأ أعماله في الجزيرة بزيارات ميدانية

30 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

مدني – بدأ مجلس الوزراء برئاسة رئيسه معتز موسى وزير المالية والاقتصاد الوطني، أعماله، يوم الأحد، في ولاية الجزيرة بزيارات ميدانية شملت مباني هيئة البحوث الزراعية ومحلج “زورنق” بحضور والي الولاية محمد طاهر أيلا وعدد من ولاة الولايات.

وطلب موسى في كلمة قصيرة من مباني هيئة البحوث الزراعية إعداد خطة رشيقة تحدد الأدوار والمطالب والتحديات والمتوقع من النتائج خلال المدة التي تحددها الخطة.

وقال “بدأنا من حيث يجب أن تكون البداية الصحيحة في كيفية إدارة الموارد وحسن إدارتها”.

وأضاف “يجب علينا أن نحدد أولوياتنا في كل المجالات وهذا خط الدولة في هذه المرحلة والحساب ولد”.

وبالمقابل، اسمتع الوفد إلى شرح مفصل من إدارة الهيئة حول إنجازات وتحديات إدارة البحوث.

زراعة القمح

وأكد تقرير صادر عن الهيئة، أن من أهم التحديات التي تواجه زراعة محصول القمح بالسودان تتمثل في مجالات التقاوى ونقل التقانة، بالإضافة إلى سلسة بيع المحصول”.

وكشف التقرير عن انتشار كبير للهيئة داخل ولايات السودان وبيئاته المناخية والزراعية المختلفة، مشيراً إلى تهجين عدد تسعة أصناف سودانية بإمتياز وتسجيلها في الهيئات الدولية ويجري العمل كذلك لتسجيل أعداد أخرى.

ونوه التقرير بالاهتمام المتعاظم لدى هيئة البحوث في مجال رفع وتحسين البذور وتوجيه مؤشرات الإنتاج والتنمية الزراعية، فضلاً عن تفعيل برنامج يشمل 25 مجالاً بحثياً تتبناه هيئة البحوث.

ودعا التقرير إلى ضرورة دفع اشتراكات السودان في الهيئات الزراعية الدولية حتى تستفيد الدولة من الميزات والتقانات العالمية وتشارك في سوق المعلومات الزراعية بفعالية عالية.

شبكة الشروق

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كتبه في يوم 30 سبتمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد, منوّعات.

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