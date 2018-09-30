الأمم المتحدة: 30% من سكان مدينة النهود بغرب كردفان فقدوا منازلهم نتيجة للأمطار الغزيرة

30 سبتمبر 2018 | صحيفة السودان

الصورة رمزية من ولاية الخرطوم 2013

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أن 142 ألف شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في 14 ولاية، و أن ولايات غرب كردفان وكسلا والقضارف هي الأكثر تضرراً، منوهة بأن 30% من سكان مدينة النهود فقدوا منازلهم نتيجة الأمطار .

وأشارت المنظمة الأممية في تقرير اليوم السبت، إلى أن 109 أشخاص من المتأثرين بالفيضانات حصلوا على مساعدات إنسانية من مأوى وطوارئ وإمدادات غير الغذائية، وتلقى 76 ألف شخص إمدادات غذائية.

ووفقا للتقرير، فإن 30% من سكان مدينة النهود بغرب كردفان فقدوا منازلهم نتيجة للأمطار الغزيرة، في أواخر يوليو الماضي، وأن 2538 منزلاً دمرتها الأمطار.

وأكد التقرير أن أنخفاض نسبة المساعدات المالية تقوض عمليات إنقاذ الحياة من قبل الشركاء في مجال العمل الإنساني، رغم تفعيل دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من قبل الأمم المتحدة بـمليوني دولار أمريكي، لافتا إلى انخفاض نسبة مستوردات الأدوية واللوازم الطبية في السودان بنسبة 36% في النصف الأول لعام 2018

وكالات

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 30 سبتمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اللأحد 7 أكتوبر 2018

العملة العملة شراء بيع متوسط الدولار USD 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني Japanese Yen 0.4176 0.4197 0.4186 الجنيه الاسترليني Sterling…

7 أكتوبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مجلس الوزراء القومي يبدأ جلساته بالأبيض

الأبيض – إفتتح الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء الجلسة الأولي لإجتماع مجلس الوزراء القومي مؤكداً نهج الحكومة في الانتقال…

7 أكتوبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار الأمريكي

الخرطوم- قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي اليوم الأحد…

7 أكتوبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأمم المتحدة: 30% من سكان مدينة النهود بغرب كردفان فقدوا منازلهم نتيجة للأمطار الغزيرة

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أن 142 ألف شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في 14 ولاية،…

30 سبتمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

“بتروناس” الماليزية و”شلمبرجير” الفرنسية يستأنفان العمل في قطاع النفط السوداني

الخرطوم – وصل إلى الخرطوم، أمس السبت، ضمن حراكه للإصلاح الاقتصادي بالاستفادة من موارده في قطاعي النفط والغاز، رئيس شركة…

30 سبتمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مجلس الوزراء يبدأ أعماله في الجزيرة بزيارات ميدانية

مدني – بدأ مجلس الوزراء برئاسة رئيسه معتز موسى وزير المالية والاقتصاد الوطني، أعماله، يوم الأحد، في ولاية الجزيرة بزيارات…

30 سبتمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close