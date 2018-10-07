السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار الأمريكي

7 أكتوبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم- قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي اليوم الأحد وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.

يقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي يوم السبت البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار.

كان البنك المركزي السوداني أعلن يوم الخميس أن البلد سيبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.

(رويترز)

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