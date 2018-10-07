مجلس الوزراء القومي يبدأ جلساته بالأبيض

7 أكتوبر 2018 | صحيفة السودان

الأبيض – إفتتح الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء الجلسة الأولي لإجتماع مجلس الوزراء القومي مؤكداً نهج الحكومة في الانتقال لمواقع الحدث بالولايات والإستماع لتقارير أدائها ومن بعد إستماع كل ولايات وأهل السودان للتجربة الكردفانية والأستفادة منها.

وفي مستهل الجلسة التي بثتها سونا على الهواء مباشرة من مدينة الأبيض، أشاد السيد رئيس الوزراء بولاية كردفان ووسطيتها وخيراتها التي رفدت بها السودان .

وقال يكفي ولاية شمال كردفان شرفا أنها أبتدرت هذا النفير الذي يجمع بين الجهد الشعبي والمساهمة العامة في توليفة يراد بها تمليك المشروعات لأهل المصلحة انفسهم تنفيذا وأداءا ومتابعة.

وشكر سيادته حكومة شمال كردفان بقيادة الوالي أحمد هارون إنابة عن مجلس الوزراء والحكومة الفيدرالية.

يشار الي أن المجلس والذي وصل أعضاؤه الولاية صباح اليوم بدأ أعمال الجلسة 24 لمجلس الوزراء القومي من الابيض عاصمة شمال كردفان التي انتقل اليها بقيادة الاستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء ورجال الاعمال والمال والقيادات الصحفية والاعلامية.

سونا

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