أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اللأحد 7 أكتوبر 2018

7 أكتوبر 2018 | صحيفة السودان

العملة العملة شراء بيع متوسط

الدولار

USD

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

Japanese Yen

0.4176

0.4197

0.4186

الجنيه الاسترليني

Sterling Pound

62.3196

62.6312

62.4754

الفرنك السويسري

Swiss Franc

47.8768

48.1162

47.9965

الدولار الكندي

Canadian Dollar

36.7107

36.8943

36.8025

كرونة السويدية

Swedish Kronor

5.2391

5.2653

5.2522

الكرونة النرويجية

Norwagian Kroner

5.7485

5.7772

5.7629

الكرون الدنماركي

Danish Krone

7.3342

7.3709

7.3525

الدينار الكويتي

Kuwait Dinar

155.5337

156.3114

155.9225

الريال السعودي

Saudi Riyal

12.6660

12.7293

12.6977

الدرهم الاماراتي

U.A.E Dirham

12.9329

12.9976

12.9652

الريال القطري

Qatar Riyal

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

Bahrain Dinar

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

Omani Riyal

123.3446

123.9613

123.6530

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

UAPTA

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

Egypt

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

Euro

54.7338

55.0074

54.8706

XAR

XAR

1837.6169

1847.8487

1842.7328

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كتبه في يوم 7 أكتوبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اللأحد 7 أكتوبر 2018

العملة العملة شراء بيع متوسط الدولار USD 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني Japanese Yen 0.4176 0.4197 0.4186 الجنيه الاسترليني Sterling…

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