أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اللأحد 7 أكتوبر 2018

(لم يقيّم بعد)

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 22 يناير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 25 يناير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 29 يناير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 30 يناير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 31 يناير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 1 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 5 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 14 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 12 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 11 فبراير 2018

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 8 فبراير 2018

مجلس الوزراء القومي يبدأ جلساته بالأبيض الأبيض – إفتتح الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء الجلسة الأولي لإجتماع مجلس الوزراء القومي مؤكداً نهج الحكومة في الانتقال…

السودان يحدد سعر صرف العملة عند 47.5 جنيه للدولار الأمريكي الخرطوم- قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي اليوم الأحد…

الأمم المتحدة: 30% من سكان مدينة النهود بغرب كردفان فقدوا منازلهم نتيجة للأمطار الغزيرة ذكرت منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) أن 142 ألف شخص في السودان تضرروا من الفيضانات في 14 ولاية،…

“بتروناس” الماليزية و”شلمبرجير” الفرنسية يستأنفان العمل في قطاع النفط السوداني الخرطوم – وصل إلى الخرطوم، أمس السبت، ضمن حراكه للإصلاح الاقتصادي بالاستفادة من موارده في قطاعي النفط والغاز، رئيس شركة…

مجلس الوزراء يبدأ أعماله في الجزيرة بزيارات ميدانية مدني – بدأ مجلس الوزراء برئاسة رئيسه معتز موسى وزير المالية والاقتصاد الوطني، أعماله، يوم الأحد، في ولاية الجزيرة بزيارات…