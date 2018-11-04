الكاف يجمد نشاط الحكم الجزائري “مهدي عبيد” حكم مباراة الأهلي والترجي

4 نوفمبر 2018 | صحيفة السودان

تغلب الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية

كشفت تقارير صحفية تونسية عن اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بتجميد الحكم الجزائري مهدي عبيد، بسبب قراراته الخاطئة في لقاء ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي.

وتغلب الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.

واحتسب الحكم الجزائري ثلاث ركلات جزاء خلال اللقاء، ركلتين للأهلي وواحدة للترجي، ورغم استعانته بتقنية الفيديو التي استخدمها لأول مرة في المسابقات الإفريقية، فإن الحكم أخطأ في ركلتي جزاء الفريق المصري، وفقًا لما أكده خبراء التحكيم في القارة السمراء، وبعض مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقالت صحيفة الشروق التونسية، إن الاتحاد الإفريقي قرر تجميد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف وحرمانه من مونديال الأندية، وذلك بعد البيان الصادر من الاتحاد التونسي لكرة القدم تعليقًا على أحداث اللقاء.

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ويذكر أن الاتحاد التونسي طالب إثر اجتماعه العاجل أمس السبت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمعاقبة الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الذي أدار ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، ولاعب الأهلي المصري وليد أزارو الذي أظهرته بعض الصور ومقاطع الفيديو وهو يقوم بتمزيق قميصه لخداع الحكم من أجل احتساب ركلة الجزاء الثانية لفريقه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في ملعب رادس معقل الفريق التونسي، يوم الجمعة المقبل.

وكالات

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كتبه في يوم 4 نوفمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الرياضة, الرياضة الإفريقية.

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