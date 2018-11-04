وحدة السدود: تنفيذ 12 سدا العام المقبل

4 نوفمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أوضح المهندس موسي عمر ابو القاسم وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود أن أولويات العمل وفق الخطة الموضوعة للعام المقبل 2019م تكثيف الجهود في برامج حصاد المياه في إطار برنامج الدولة ” زيرو عطش ” وذلك بتنفيذ (1300) مشروع ضمن برنامج حصاد المياه وصولاً لزيرو عطش منها (12) سدا بسعات تخزينية كبيرة ابرزها عروس واربعات بولاية البحر الأحمر ، إضافة إلى سدود العودة الطوعية بولايات دارفور و الولايات الأخرى الي جانب الحفائر ومحطات تنقية المياه.

واوضح ابو القاسم انه سيتم التركيز على استخدام الطاقة الشمسية في هذه المشروعات لضمان الاستدامة وتحقيق الاستقرار وتسهيل معاش الناس وأمنهم.

وأكد أبو القاسم عقب ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي للوحدة اليوم أن هذه المشروعات ضمن التزامات الوحدة بتوجهات الدولة في المشروعات في ميزانية العام القادم وانها ستسهم في دعم الاقتصاد و برامج التنمية على المستويين المحلي والقومي بالبلاد.

وأعلن عن مواصلة الجهود في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف والذى يعد ضمن المشروعات المصاحبة لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت فضلا عن تعزيز رفع كفاءة الوحدة لاستدامة كافة المشاريع المائية والانتهاء من محطة توليد مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت.

واشار الي إلى البدء في تنفيذ سدي كجبار والشريك بعد توفر التمويل اللازم دون إحداث أي تأثير على المواطنين في تلك المناطق وذلك وفق الدراسات الجديدة التي مضت نحو تخفيف الاثار الاجتماعية المتعلقة باعادة التوطين بتقليل السعات التخزينية لهذه السدود بالتركيز علي توليد الكهرباء وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج نظام إدارة المؤسسات في كافة مكونات الوحدة انفاذا لتوجهات الدولة نحو برنامج الحكومة الإلكترونية.

سونا

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 4 نوفمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

وحدة السدود: تنفيذ 12 سدا العام المقبل

الخرطوم – أوضح المهندس موسي عمر ابو القاسم وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود أن أولويات العمل وفق الخطة…

4 نوفمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

السودان يوافق على وساطة سلفاكير للسلام بالمنطقتين

الخرطوم – وافقت حكومة السودان على وساطة رئيس حكومة دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، للدفع بعملية السلام في المنطقتين، جنوب…

4 نوفمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

وزارة المالية تؤكد زيادة دعم الخبز بـ40% لخفض أسعاره

الخرطوم – كشف وزير الدولة بوزارة المالية، الدكتور مسلم الأمير، أن حكومة بلاده أقرت حزمة من الإجراءات، التي تهدف إلى…

4 نوفمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

اجتماع بوزارة المالية لضمان وفرة وانسياب الدقيق

الخرطوم – تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى اجتماعاً مع أصحاب المطاحن بغرض ضمان وفرة دقيق الخبز وانسيابه للمخابز بالمركز…

3 نوفمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اللأحد 7 أكتوبر 2018

العملة العملة شراء بيع متوسط الدولار USD 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني Japanese Yen 0.4176 0.4197 0.4186 الجنيه الاسترليني Sterling…

7 أكتوبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مجلس الوزراء القومي يبدأ جلساته بالأبيض

الأبيض – إفتتح الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء الجلسة الأولي لإجتماع مجلس الوزراء القومي مؤكداً نهج الحكومة في الانتقال…

7 أكتوبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل
﻿

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close