وحدة السدود: تنفيذ 12 سدا العام المقبل

4 نوفمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – أوضح المهندس موسي عمر ابو القاسم وزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود أن أولويات العمل وفق الخطة الموضوعة للعام المقبل 2019م تكثيف الجهود في برامج حصاد المياه في إطار برنامج الدولة ” زيرو عطش ” وذلك بتنفيذ (1300) مشروع ضمن برنامج حصاد المياه وصولاً لزيرو عطش منها (12) سدا بسعات تخزينية كبيرة ابرزها عروس واربعات بولاية البحر الأحمر ، إضافة إلى سدود العودة الطوعية بولايات دارفور و الولايات الأخرى الي جانب الحفائر ومحطات تنقية المياه.

واوضح ابو القاسم انه سيتم التركيز على استخدام الطاقة الشمسية في هذه المشروعات لضمان الاستدامة وتحقيق الاستقرار وتسهيل معاش الناس وأمنهم.

وأكد أبو القاسم عقب ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي للوحدة اليوم أن هذه المشروعات ضمن التزامات الوحدة بتوجهات الدولة في المشروعات في ميزانية العام القادم وانها ستسهم في دعم الاقتصاد و برامج التنمية على المستويين المحلي والقومي بالبلاد.

وأعلن عن مواصلة الجهود في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف والذى يعد ضمن المشروعات المصاحبة لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت فضلا عن تعزيز رفع كفاءة الوحدة لاستدامة كافة المشاريع المائية والانتهاء من محطة توليد مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت.

واشار الي إلى البدء في تنفيذ سدي كجبار والشريك بعد توفر التمويل اللازم دون إحداث أي تأثير على المواطنين في تلك المناطق وذلك وفق الدراسات الجديدة التي مضت نحو تخفيف الاثار الاجتماعية المتعلقة باعادة التوطين بتقليل السعات التخزينية لهذه السدود بالتركيز علي توليد الكهرباء وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ برنامج نظام إدارة المؤسسات في كافة مكونات الوحدة انفاذا لتوجهات الدولة نحو برنامج الحكومة الإلكترونية.

سونا

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