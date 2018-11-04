السلطات المصرية تعلن مقتل 19 إرهابيا من المتورطين بالهجوم على حافلة الأقباط

4 نوفمبر 2018 | صحيفة السودان

القاهرة – تمكنت القوات الأمنية المصرية من تصفية 19 إرهابيا من المتورطين بالهجوم الدامي على حافلة للأقباط كانت متوجهة نحو دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا المصرية.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الأحد، إنه تم مداهمة وكر إرهابي غربي محافظة المنيا، دون ذكر متى وقعت الاشتباكات، وأسفرت ذلك عن مصرع العناصر الإرهابية الـ19.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن المشتبه بهم كان بحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من الطلقات، وبعض الأوراق التنظيمية.

وقتل 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة وأصيب 14 آخرون، يوم الجمعة، جراء هجوم شنه مسلحون على حافلة للأقباط تعرضت لإطلاق نار كثيف عندما كانت متوجهة نحو دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا المصرية قادمة من محافظة سوهاج.

وكالات

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(لم يقيّم بعد)

(لم يقيّم بعد)