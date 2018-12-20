الدعم السريع: لسنا أعداءً للشعب .. ولا نشارك في فض التظاهرات

صورة إرشيفية

20 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – استنكرت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الخميس، المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن مهامها المشاركة في عمليات داخلية من شاكلة فض التظاهرات.

وراجت شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة عطبرة التي شهدت تظاهرات عنيفة يوم الأربعاء انتهت بحرق دار المؤتمر الوطني الحاكم.

وشدد بيان صادر عن قوات الدعم السريع، بحسب“باج نيوز” بأن القوة تعمل بانضباطٍ عالٍ، وتلتزم بتوجيهات القيادة، على عكس ما يصوره “الكثير من المرجفين ممن يحاولوا أن يجعلوا منها عدواً” كما ذكرت.

وصدرت تحذيرات من منصات اجتماعية بإحتمالية مشاركة القوة في قمع التحركات الاحتجاجية ضد الغلاء في عدة مدن سودانية.

ورد البيان بأن “قوات الدعم السريع لا علاقة لها بعمليات الأمن الداخلي مثل فض أعمال الشغب، وإن ذلك من صميم واجبات ومهام قوات الشرطة.

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