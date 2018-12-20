الدعم السريع: لسنا أعداءً للشعب .. ولا نشارك في فض التظاهرات

20 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان
صورة إرشيفية

الخرطوم – استنكرت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الخميس، المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن مهامها المشاركة في عمليات داخلية من شاكلة فض التظاهرات.
وراجت شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة عطبرة التي شهدت تظاهرات عنيفة يوم الأربعاء انتهت بحرق دار المؤتمر الوطني الحاكم.
وشدد بيان صادر عن قوات الدعم السريع، بحسب“باج نيوز” بأن القوة تعمل بانضباطٍ عالٍ، وتلتزم بتوجيهات القيادة، على عكس ما يصوره “الكثير من المرجفين ممن يحاولوا أن يجعلوا منها عدواً” كما ذكرت.
وصدرت تحذيرات من منصات اجتماعية بإحتمالية مشاركة القوة في قمع التحركات الاحتجاجية ضد الغلاء في عدة مدن سودانية.
ورد البيان بأن “قوات الدعم السريع لا علاقة لها بعمليات الأمن الداخلي مثل فض أعمال الشغب، وإن ذلك من صميم واجبات ومهام قوات الشرطة.

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 20 ديسمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

ستة قتلى خلال احتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز في السودان

الخرطوم- قتل ستة اشخاص الخميس في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها مدينة القضارف شرق السودان احتجاجا على…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

توقيع اتفاقية تنقيب للذهب والنحاس بالبحر الأحمر

الخرطوم – وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن اتفاقية امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة مع شركة “ديزرت مينرالس” الارمينية بولاية…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

معتز في حديث بالأرقام مُربَّع الأزمة والبَيع بالكَسِر

بعد مرور نحو (100) يوم على وصوله إلى منصبيه الأهم في التشكيل الحكومي، أطل معتز موسى لأول مرة أمس، مُوَظِّفاً…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مقتل متظاهر خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في السودان

كشف النائب ​السودان​ي المستقل عن ولاية القضارف، مبارك النور، عن “مقتل متظاهر خلال ​احتجاجات​ على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يتعهد بحماية مقدرات الشعب وتأمين الوطن من المهددات

الخرطوم – تعهد رئيس الجمهورية، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على حماية مقدرات الشعب السوداني وتأمين الوطن من…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الدعم السريع: لسنا أعداءً للشعب .. ولا نشارك في فض التظاهرات

الخرطوم – استنكرت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الخميس، المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل
﻿

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close