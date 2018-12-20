البشير يتعهد بحماية مقدرات الشعب وتأمين الوطن من المهددات

20 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – تعهد رئيس الجمهورية، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على حماية مقدرات الشعب السوداني وتأمين الوطن من كافة المهددات التي تحدق به، مجدداً التزامه بالعمل على تطوير قدرات القوات المسلحة.

كما تعهد البشير خلال مخاطبته، الأربعاء بولاية البحر الأحمر، ختام المشروع التدريبي المشترك “نصرة الحق” الذي شاركت فيه تشكيلات القوات المسلحة في القوات البرية والبحرية والجوية، تعهد بتأهيل كوادرها من خلال دعمها بكافة السبل.

وامتدح التضحيات التي ظلت تبذلها القوات المسلحة في الذود عن الوطن منذ الاستقلال من كافة المهددات.

إلى ذلك أكد رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي، استمرار القوات المسلحة في أداء دورها ضمن منظومة العمل العربي الإسلامي في “عاصفة الحزم”.

وأكد عبدالمعروف أن حماية وأمن الحرمين الشريفين واجب ديني وأخلاقي يلتزم به السودان، وأن الوضع في اليمن يتطلب من القوات المسلحة السودانية أن تكون حاضرة ضمن القوات الإسلامية العربية المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.

وقال إن القوات المسلحة السودانية تعمل بتنسيق تام لتجنب الأمة المخاطر المحدقة بها، مبيناً أن المشروع التدريبي المشترك نصرة الحق جاء ليكلل الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة لأجل التأهيل ومواكبة التطور العالمي والتكنولوجي بالمجال العسكري.

وأوضح عبدالمعروف أن هذا المشروع فتح الباب واسعاً أمام قادة القوات المسلحة لرفع الكفاءة وتحقيق الاحترافية والجاهزية لبناء قوات مسلحة قوية ورادعة ومهابة، وقادرة على الدفاع عن الوطن وإنسانه وأرضه وصيانة مكتسبات الأمتين العربية والإسلامية.

شبكة الشروق

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