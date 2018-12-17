الرئيس السوداني في أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ 2011

17 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

زار الرئيس السوداني عمر البشير الأحد العاصمة السورية دمشق حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، وفق ما صرحت به الرئاسة السورية. عمر البشير هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011.

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية خبر استقبال الرئيس السوري بشار الأسد لنظيره السوداني عمر البشير في زيارة مفاجئة لدمشق تمت بعد ظهر الأحد. وذكرت الرئاسة السورية أن الرئيسين أجرا محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

ويعتبر البشير أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011.

وقال الأسد إن زيارة البشير من شأنها أن تشكل دفعة قوية لعودة العلاقات بين البلدين كما كانت قبل الحرب على سوريا.

وأكد الأسد والبشير خلال المحادثات أن “الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي”، وفق ما ذكرت وكالة سانا.

 

أ ف ب

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كتبه في يوم 17 ديسمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار العربية, الأخبار المحلية.

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