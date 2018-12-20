مقتل متظاهر خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في السودان

20 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

كشف النائب ​السودان​ي المستقل عن ولاية القضارف، مبارك النور، عن “مقتل متظاهر خلال ​احتجاجات​ على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف في شرق السودان”.

وشدّد في تصريح لوكالة “فرانس برس”، على أنّ “الوضع في القضارف خارج السيطرة”.

وكان قد أُفيد بأنّ الشرطة السودانية أطلقت​ الغاز المسيل للدموع، على محتجّين ضدّ غلاء الخبز​ في مدينة عطبره شمال العاصمة ​الخرطوم​، بعد ساعات من فرض السلطات حظر تجوال فيها.

وتشهد المدن السودانية منذ ثلاثة أسابيع شحًّا في الخبر اضطُر المواطنين على الانتظار لساعات أمام المخابز. وكانت قد خرجت تظاهرة الأربعاء في عطبره الّتي تبعد 400 كيلومتر عن الخرطوم، وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مبنى “المؤتمر الوطني”، الحزب الحاكم في البلاد. وعلى إثر ذلك، فرضت السلطات حظر التجوال من السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى السادسة صباحًا.

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