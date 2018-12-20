السودان يعلن تصدير مليون برميل من حقل (توما ثاوث) النفطي بدولة الجنوب

20 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

قال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن جنوب السودان صدر الأربعاء مليون برميل من نفطه عبر الموانئ السودانية من حقل “توما ثاوث”.

وأشار الى أن السودان سيستفيد من تصدير نفط جنوب السودان من خلال محطات المعالجة وخطوط نقل الخام من المؤاني السودانية.

وأكد حرص بلاده على الدعم الفني لجنوب السودان في مجال النفط وقال (منشآتنا مفتوحة لتدريب شباب جنوب السودان)، مشيرا إلى أن السودان وجنوب السودان سينقلان الخبرة في مجال النفط إلى دول إفريقيا.

وكشف الوزير حسب وكالة السودان للأنباء أن التعاون مع جنوب السودان مستمر، مشيرا إلى بدء التفاوض مع شركة روسية لبناء مصفاة بالبحر الأحمر لفائدة السودان وجنوب السودان.

وقال مدير شركة بترولاينز لخام النفط المحدودة عبد العليم محمد إن الشركة أعادت تأهيل خطوط نقل الخام في حقول توما ثاوث، مشيرا إلى انتهاء الشركة من تأهيل خطوط نقل خام حقول الوحدة بجنوب السودان لنقل خام الحقل نهاية الشهر.

وقال مدير شركة جي بي او سي مستر وأن الشركة بدأت الإنتاج بالحقل في اكتوبر المنصرم، وأكد أن نقل خام حقل الوحدة سيكون نهاية الشهر.

وأعلن ممثل شركة (تو بي او بي سي او) المشغلة لحقل توما ثاوث مصعب ياسين أنها تمكنت من استعادة الإنتاج بالحقل خلال 45 يوما فقط، مشيرا إلى أن تصدير مليون برميل من نفط حقل توما ساوث جاء نتيجة التعاون بين البلدين.

ووصف مسؤول شركة نايلبت التابعة لحكومة جنوب السودان شول دينغ تصدير مليون برميل بأنه تاريخي، مؤكدا أن التصدير جاء نتيجة التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنهم يعملون مع شركة سودابت السودانية لتعزيز التعون الفني معهم .

وأعلن وزير النفط بجنوب السودان حزقيال جاتكوث استمرار جنوب السودان مع السودان في التعاون النفطي، مشيرا إلى أن السودان وعد بإعادة حقل توما ساوث للإنتاج خلال 60 يوما بينما أوضحت لهم شركات عالمية أن ذلك يتطلب من سنة إلى عامين، وقال إن حقول الوحدة ستعود للإنتاج نهاية الشهر الجاري بتعاون السودان.

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 20 ديسمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

ستة قتلى خلال احتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز في السودان

الخرطوم- قتل ستة اشخاص الخميس في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها مدينة القضارف شرق السودان احتجاجا على…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

توقيع اتفاقية تنقيب للذهب والنحاس بالبحر الأحمر

الخرطوم – وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن اتفاقية امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة مع شركة “ديزرت مينرالس” الارمينية بولاية…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

معتز في حديث بالأرقام مُربَّع الأزمة والبَيع بالكَسِر

بعد مرور نحو (100) يوم على وصوله إلى منصبيه الأهم في التشكيل الحكومي، أطل معتز موسى لأول مرة أمس، مُوَظِّفاً…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مقتل متظاهر خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في السودان

كشف النائب ​السودان​ي المستقل عن ولاية القضارف، مبارك النور، عن “مقتل متظاهر خلال ​احتجاجات​ على ارتفاع أسعار الخبز في القضارف…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير يتعهد بحماية مقدرات الشعب وتأمين الوطن من المهددات

الخرطوم – تعهد رئيس الجمهورية، عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل على حماية مقدرات الشعب السوداني وتأمين الوطن من…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الدعم السريع: لسنا أعداءً للشعب .. ولا نشارك في فض التظاهرات

الخرطوم – استنكرت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الخميس، المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن…

20 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل
﻿

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close