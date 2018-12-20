توقيع اتفاقية تنقيب للذهب والنحاس بالبحر الأحمر

20 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن اتفاقية امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة مع شركة “ديزرت مينرالس” الارمينية بولاية البحر الاحمر .

ووقع وزير النفط والغاز والمعادن ازهري عبدالقادر اليوم ممثلا للوزارة التي تمثل حكومة السودان فيما وقع عن الشركة مديرها العام رافيك اسحاقجان بحضور المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية ” الذراع الفني للوزارة ” د. محمد ابوفاطمة كشهود على الاتفاق إلى جانب د. طلال عثمان عبدالرحمن.

وكشف الوزير في تصريحات صحفية عقب التوقيع أن المنطقة التي حازتها الشركة منطقة واعدة لتواجد الذهب والنحاس بها، ولفت الوزير إلى أن الشركة ابلغتهم أن هناك فرصا للتنقيب عن النحاس، مشيرا إلى أن الشركة وجدت شواهد كبيرة لمعدن النحاس بكميات اقتصادية، ووعدت بالدخول في مربعات للتنقيب عن النحاس.

وأكد الوزير أن هذه البشريات سبقتها أخرى ببورتسودان أمس حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع شركات روسية لبناء مصفاة بسعة (220)الف برميل تكرر في بورتسودان إلى جانب احتفال السودان مع جنوب السودان بتصدير الباخرة الثانية في ظرف (10) ايام وتحمل (600) الف برميل إلى الخارج، مشيرا إلى أن تصدير هذه الكميات سيعود بالنفع والخير والعملات الصعبة لجنوب السودان والسودان الذي سيستفيد من رسوم النقل ومعالجة الخام ورسوم العبور.

سونا.

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كتبه في يوم 20 ديسمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية, الإقتصاد.

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توقيع اتفاقية تنقيب للذهب والنحاس بالبحر الأحمر

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