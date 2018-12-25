الرئيس البشير يزور ولاية الجزيرة ويصل حاضرتها “ود مدني”

25 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

مدني – وصل الى مدينة ودمدني صباح اليوم المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية يرافقه عدد من الوزراء الاتحاديين في زيارة لولاية الجزيرة يفتتح خلالها عدداً من المشاريع التنموية والخدمية ،ويخاطب عدداً من اللقاءات الجماهيرية بعدد من المحليات.

وكان في استقباله بمهبط مدينة ودمدني الرئاسي د. محمد طاهر إيلا والي الجزيرة وأعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية.

واستهل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له برنامج زيارته بمشاهدة عرض الكتروني بقاعة الشهيد إبراهيم شمس الدين لمشروعات التنمية التي نفذتها ولاية الجزيرة خلال العام الجاري والتي بلغت في مجملها 292 مشروعاً تنموياً وخدمياً في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والبنى التحتية والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية والقطاع الاقتصادي بكلفة 2.9 مليار جنيه.

سونا

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