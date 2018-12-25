البشير: الخونة والمرتزقة استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب

25 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، إن احتشاد الجماهير بمنطقة ود الحداد بولاية الجزيرة يمثل رداً على كل خائن وعميل، وأضاف أن بعض الخونة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب لخدمة أعداء السودان.

وتهكم الرئيس البشير خلال مخاطبته، يوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الحاشد بإستاد ود الحداد بمحلية جنوب الجزيرة من الذين روجوا وأطلقوا الشائعات بالقبض عليه وسجنه، وقال في لهجة تحدٍ “الآن أنا موجود وسطكم”، قبل أن يتوعد بملاحقتهم وإخراجهم.

وكان الرئيس البشير ابتدر زيارة لولاية الجزيرة صباح يوم الثلاثاء ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات بعدد من محليات الجزيرة، كما يخاطب لقاءات جماهيرية بالمحليات.

وجدد البشير مضي الحكومة في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم، داعياً أهل مواطني الجزيرة، الذين وصفهم بالمنتجين، للاتجاه للعمل وعدم الالتفات للخونة والعملاء ومناضلي الكيبورد.

وقال إن الحرب تشن تجاه السودان لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار، مشيراً إلى استضافة السودان للاجئين وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم.

سونا

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