حميدتي يدعو الحكومة لتوفير الخدمات للمواطنين ويحذّر “الأحزاب الكبيرة” بمراجعة حساباتها

25 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

الخرطوم – دعا الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات الدعم السريع الحكومة الى توفير الخدمات للمواطن والإيفاء بواجباتها وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم.

وعبر حميدتي عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره، ووصف كل من يتكلم عن عدم صبر الشعب السوداني بأنه منافق.

وقال حميدتي لدى مخاطبته اليوم الكتيبة الخاصة من قوات الدعم السريع العائدة من الحدود السودانية الليبية ومنطقة وادي هور بشمال دارفور بمنطقة طيبة الحسناب بالخرطوم إنه لابد من الرقابة على السوق والأسعار والتصدي للجشعين.

و زاد حميدتي قائلا: “حتى هذا اليوم هناك مشكلة في السيولة”. وشدد بضرورة أن تتم محاسبة كل من يعمل علي تخريب الاقتصاد من الفاسدين أيَّاً كانت وجهته.

وأكد حميدتي أن هناك مندسين ومتمردين و مهربين ومخربين، وهولاء قوات الدعم السريع لهم بالمرصاد. وحذر الأحزاب خاصة الكبيرة منها بمراجعة حساباتها لافتا الى أن مهمة قواته حماية البلاد والحدود. وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل حقيقي وجذري للأزمة والمشكلة الاقتصادية وزاد حميدتي: :ما دايرين فتنة”.

وأشار إلى ضرورة أن تتم عملية جمع السلاح في كل مكان وشدد قائلا: “لن ننتظر حتى تضيع البلاد من أيدينا وهذا لا مجاملة فيه” مؤكدا: “سنموت في سبيل تراب هذا الوطن”.

وطالب حميدتي قواته بالانضباط و الالتزام تجاه المواطنين مؤكداً أهمية التعاون معهم.

سونا

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