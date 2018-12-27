الخارجية السورية: الإمارات تعيد فتح سفارتها بدمشق اليوم

27 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر في الخارجية السورية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستعيد فتح سفارتها في دمشق اليوم.

وجاء ذلك في إشعار من الوزارة للصحفيين لتغطية الحدث، ولم يصدر حتى اللحظة تعليق من المسؤولين الإماراتيين بشأن الإعلان.

يشار إلى أن أبو ظبي -التي جمدت علاقاتها مع دمشق منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011 استجابة لضغوط سعودية- كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها تتفاوض على إعادة فتح سفارتها في دمشق، وإعادة العلاقات الكاملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.

كما زار نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات علي محمد بن حماد الشامسي، دمشق مطلع يوليو/تموز الماضي، وفق ما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الإماراتية أرسلت في الأشهر الأخيرة أكثر من فريق صيانة للكشف على سفارتها في دمشق، في مؤشر إلى إمكان استئناف “نشاط ما”.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، قد أكد في مقابلة صحفية في يونيو/حزيران الماضي أنه كان من الخطأ إقصاء سوريا من الجامعة العربية، وأن العالم العربي “يجب أن يعمل مع دمشق على الفور”.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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