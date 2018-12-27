تعديلات وزارية بالسعودية تشمل الجبير وآل الشيخ

27 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

أصدر الملك السعودي أوامر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، شملت حقائب الخارجية والحرس الوطني والإعلام والتعليم وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير الذي أصبح وزير دولة للشؤون الخارجية.

كما أعفي تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وعين رئيسا للهيئة العامة للترفيه، وحل مكانه عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة.

و عين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني، كما عين الوزير مساعد العيبان مستشارا للأمن الوطني، والفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام.

وعين تركي الشبانة وزيرا للإعلام وحمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، كما أعفي سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة ليعين رئيسا لهيئة الفضاء.

وتضمن التعديل تعيين إيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة.

وفي أمراء المناطق، أعفي فيصل بن خالد وعين تركي بن طلال أميرا لمنطقة عسير، كما أعفي بدر بن سلطان وعين فيصل بن نواف أميرا لمنطقة الجوف، كما عين بدر بن سلطان نائبا لأمير مكة المكرمة.

المصدر : وكالات

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