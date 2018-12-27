قرار بأيلولة وزارة التعاون الدولي لوزارة المالية

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قرار بأن لا يقل رأس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الأجانب عن مليون دولار

ويأتي القرار وفقا لأحكام المادة 72 من دستور جمهورية السودان والمرسوم الجمهوري رقم 42 للعام 2018م، وبناء على توصية وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء.

الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بـ”إعادة النظر” في السفر إلى السودان جددت الخارجية الأمريكية يوم الخميس دعوتها لرعاياها بإعادة النظر في السفر إلى السودان بسبب “الإرهاب والاضطرابات” التي تشهدها البلاد. وأشارت…

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