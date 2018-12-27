الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بـ”إعادة النظر” في السفر إلى السودان

27 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

جددت الخارجية الأمريكية يوم الخميس دعوتها لرعاياها بإعادة النظر في السفر إلى السودان بسبب “الإرهاب والاضطرابات” التي تشهدها البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن إرشادات السفر إلى السودان لا تزال عند “المستوى الثالث”.

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وشددت على “عدم سفر” رعاياها إلى ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان بسبب أعمال العنف في تلك الولايات، وقالت إن إرشادات السفر لتلك الولايات لا تزال عند “المستوى الرابع”.

وتحل إرشادات السفر الأخيرة محل السابقة التي أصدرتها الخارجية الأمريكية في يوليو 2018.

ولفتت الوزارة إلى أن التوترات لاتزال شديدة بين الحكومة والمعارضة في السودان مع استمرار العنف عبر الحدود بين تشاد والسودان والمناطق المحاذية لجنوب السودان بما فيها منطقة أبيي المتنازع عليها.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد بدأت في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم وامتدت إلى مدن أخرى وتسببت في تعليق الدراسة وإعلان حالة الطوارئ في عدة ولايات سودانية.

جدير بالذكر أن وزير الإعلام السوداني بشارة جمعة أعلن اليوم، أن عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات، التي يمر بها السودان في الفترة الأخيرة، بلغ 19 شخصا بالإضافة إلى 406 جرحى.

المصدر: وكالات

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