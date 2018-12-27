الحكومة: ضحايا الإحتجاجات من المدنيين والنظاميين 19 من القتلى وإصابة 406

27 ديسمبر 2018 | صحيفة السودان

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، بشارة جمعة أرور، إن جملة الوفيات التي حدثت خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات بلغت 19 حالة وفاة من بينهم نظاميون، فيما بلغ عدد الجرحى 406، وبلغ عدد المواطنين منهم 219، و187 من أفراد القوات النظامية.

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن معظم الجرحى تماثلوا للشفاء، لافتاً إلى أنه تم تكوين لجان للتحقيق والتحري بواسطة النيابة العامة، للنظر في أي بلاغات يتم تقديمها .

وأشار إلى أن عدد المتوفين في الولاية الشمالية بلغ 3، وفي نهر النيل 5، وفي القضارف 6، وفي النيل الأبيض 3 وفيات، بجانب اثنين من القوات النظامية.

وقال إن بعض حالات الوفيات نتجت بسبب عراك بين أصحاب المحال التجارية، والمندسين الذين حاولوا نهب الممتلكات والمحال التجارية.

عناصر مخربة

وتابع أرور “السلطات ضبطت 107 عناصر منضوين تحت منظمات وحركات مسلحة معظمهم يتبعون لحركة المتمرد عبدالواحد محمد نور، مبيناً أنه سيتم فتح بلاغات ضدهم”.

ومضى بالقول” هناك 42 خلية ومجموعة خارج السودان تم رصدها وهي تعمل في صناعة الفيديوهات وبثها وفبركة الصور ونشرها، لإحداث الاضطراب والبلبلة”.

وأعلن وزير الإعلام عن بلاغات سيتم فتحها في مواجهة المتمرد عبدالواحد بتهم التحريض والتخريب وتأجيج الفتن والنيران، ومن ثم المطالبة بتسليمه عبر “الإنتربول”.

ودعا أرور وسائل الإعلام لنقل الحقائق وعدم الجنوح للإثارة وتأليب الأوضاع، وأضاف “نريد أن يمضي الإعلام في بلادنا في جو معافى وأن يعمل بمهنية ومصداقية عالية”.

واستطرد “هناك جهات لم تعمل بمهنية في تغطية هذه الأحداث وحاولت تأليب الأوضاع، وزاد قائلاً “هناك قنوات فضائية جنحت للإثارة في تعاملها مع الأحداث”.

مؤكداً على ضرورة إعمال المصداقية والمهنية في الرسالة الإعلامية .

شبكة الشروق

اقرأ أيضاً

تعليقات الفيسبوك

1 نجمة2 نجمتان3 نجوم4 نجوم5 نجوم (لم يقيّم بعد)
Loading...
كتبه في يوم 27 ديسمبر 2018. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

تعليق على النص

الأخبار المحلية

الحكومة: ضحايا الإحتجاجات من المدنيين والنظاميين 19 من القتلى وإصابة 406

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، بشارة جمعة أرور، إن جملة الوفيات التي حدثت خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات…

27 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بـ”إعادة النظر” في السفر إلى السودان

جددت الخارجية الأمريكية يوم الخميس دعوتها لرعاياها بإعادة النظر في السفر إلى السودان بسبب “الإرهاب والاضطرابات” التي تشهدها البلاد. وأشارت…

27 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

البشير: القوى الكبرى تبتز الدول العربية والإسلامية سياسيا واقتصاديا

الخرطوم – أشار الرئيس السوداني عمر البشير إلى المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية والإسلامية ومحاولات ابتزازها اقتصاديا وسياسيا…

27 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

قرار بأيلولة وزارة التعاون الدولي لوزارة المالية

الخرطوم – أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى قرارا بأيلولة العاملين والأصول الخاصة بوزارة التعاون الدولي السابقة الى وزارة…

27 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

تشديدات أمنية بالخرطوم وولايات أخرى لمواجهة الاحتجاجات

شهدت العاصمة الخرطوم وولايات سودانية انتشارا أمنيا لمواجهة الاحتجاجات ضد تردي الأحوال المعيشية، سقط فيها قتلى وجرحى. بينما يجري اليوم…

27 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

مصر والسودان يعلنان الاتفاق بشأن البحر الأحمر والالتزام باتفاقية 1959

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الخرطوم، اليوم الخميس، للمشاركة في الاجتماع الرباعي…

27 ديسمبر 2018 / لا تعليق / التفاصيل

بحث في الإرشيف

ابحث حسب التاريخ
ابحث حسب التصنيف
ابحث في قووقل
﻿

الأخبار العاجلة

أحدث المواضيع

الأعلى تقييماً

تسجيل الدخول | تصميم عدن النيل

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close