النيابة توجه تهماً للرئيس المخلوع عمر البشير

16 يونيو 2019 | صحيفة السودان

الخرطوم – وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم ، اليوم تهما تندرج تحت مواد النقد الاجنبي  والثراء الحرام ومخالفة امرالطواريء وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير .

 وتم توجيه التهم  بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع علي راسهم مولانا احمد ابراهيم الطاهر والاستاذ محمد الحسن الامين والاستناذ هاشم ابو بكر الجعلي . وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة السودان للانباء انه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال اسبوع من الان لوكيل اول النيابة ، وانه في حالة رفض الاستنئناف ، يستانف لوكيل النيابة  الاعلي والذي يعتبر قراراه نهائيا قبل ان يحال الملف للمحكمة المختصة

سونا

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كتبه في يوم 16 يونيو 2019. تحت تصنيف الأخبار, الأخبار المحلية.

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