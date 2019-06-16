النيابة توجه تهماً للرئيس المخلوع عمر البشير

16 يونيو 2019 | صحيفة السودان

الخرطوم – وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم ، اليوم تهما تندرج تحت مواد النقد الاجنبي والثراء الحرام ومخالفة امرالطواريء وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير .

وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع علي راسهم مولانا احمد ابراهيم الطاهر والاستاذ محمد الحسن الامين والاستناذ هاشم ابو بكر الجعلي . وقال مصدر مسئول من النيابة العامة لوكالة السودان للانباء انه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال اسبوع من الان لوكيل اول النيابة ، وانه في حالة رفض الاستنئناف ، يستانف لوكيل النيابة الاعلي والذي يعتبر قراراه نهائيا قبل ان يحال الملف للمحكمة المختصة

سونا



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